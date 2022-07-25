Yeni kumralı aranjörü

Setlerden sahnelere transfer olan Merve Boluğur, aranjörü Mert Aydın'la Zorlu'daydı. Çıkardığı yeni şarkısıyla dikkatleri üzerine çeken Boluğur, önceki gün de bir mekanda sahneye çıktı. Sahne performansı kadar, bilet fiyatlarıyla çok konuşulan Boluğur, "Gayet eğlenceli bir deneyim oldu benim için. Hep beraber şarkılar söyledik, eğlendik güzel bir performansı geride bıraktık'' dedi. Ayrıca Boluğur'un aranjörün ve arkadaşım dediği Mert Aydın ile Instagram'daki paylaşımı da "Yeni aşk mı?" sorularını da beraberinde getirdi.