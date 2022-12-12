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12 Aralık 2022 Pazartesi 13:30:00 - Güncelleme:12 Aralık 2022 Pazartesi 13:30:00

Yeni isimlerin işi zor

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Genç şarkıcı Tuğba Yurt, müzik sektörünü değerlendirdi. KKTC'deki Rocks otelde sahne alan şarkıcı, "Güzel işler çıkıyor ama dijital çağdayız ve her şey çok çabuk tüketiliyor.

Genç şarkıcı Tuğba Yurt, müzik sektörünü değerlendirdi. KKTC'deki Rocks otelde sahne alan şarkıcı, "Güzel işler çıkıyor ama dijital çağdayız ve her şey çok çabuk tüketiliyor. Çok şarkı yapılıyor ve bu kalabalıkta iyi olanı seçmek zorlaşıyor. Şarkıcı olmayanlar da bu dönemde şarkı çıkarıyor. Bu da yeni çıkan şarkıcılar için işi zorlaştırıyor" dedi.

Etiketler : Yeni isimlerin işi zor Tuğba Yurt KKTC
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