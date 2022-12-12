Yeni isimlerin işi zor

Genç şarkıcı Tuğba Yurt, müzik sektörünü değerlendirdi. KKTC'deki Rocks otelde sahne alan şarkıcı, "Güzel işler çıkıyor ama dijital çağdayız ve her şey çok çabuk tüketiliyor. Çok şarkı yapılıyor ve bu kalabalıkta iyi olanı seçmek zorlaşıyor. Şarkıcı olmayanlar da bu dönemde şarkı çıkarıyor. Bu da yeni çıkan şarkıcılar için işi zorlaştırıyor" dedi.