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12 Haziran 2022 Pazar 12:00:00 - Güncelleme:12 Haziran 2022 Pazar 12:00:00

Yeni ikili

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Başrolünde Murat Yıldırım'ın yer alacağı 'Yer Eksi İki' adlı sinema filminin hazırlıkları sürüyor.

Başrolünde Murat Yıldırım'ın yer alacağı 'Yer Eksi İki' adlı sinema filminin hazırlıkları sürüyor. Yapımcılığını Orgino Medya'nın üstlendiği projede Yıldırım'ın partneri belli oldu. Oyuncuya Bestemsu Özdemir eşlik edecek. Özdemir yapımda Şebnem karakterini canlandıracak. Filmde, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin ücra bir köşesi ve birbirinden çok farklı hayatları olan 'Gazeteci Ufuk', 'Elektrikçi Salman' ve Tayfun Yüzbaşı'nın hikâyesi beyazperdeye taşınacak.

Etiketler : Yeni ikili Murat Yıldırım Orgino Medya
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