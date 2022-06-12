Yeni ikili

Başrolünde Murat Yıldırım'ın yer alacağı 'Yer Eksi İki' adlı sinema filminin hazırlıkları sürüyor. Yapımcılığını Orgino Medya'nın üstlendiği projede Yıldırım'ın partneri belli oldu. Oyuncuya Bestemsu Özdemir eşlik edecek. Özdemir yapımda Şebnem karakterini canlandıracak. Filmde, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin ücra bir köşesi ve birbirinden çok farklı hayatları olan 'Gazeteci Ufuk', 'Elektrikçi Salman' ve Tayfun Yüzbaşı'nın hikâyesi beyazperdeye taşınacak.