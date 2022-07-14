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14 Temmuz 2022 Perşembe 13:00:00 - Güncelleme:14 Temmuz 2022 Perşembe 13:00:00

Yeni gelin - kaynana filmi

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Algı Eke ve Alper Saldıran, 'Sil Baştan Kaynanam' adlı filmde buluştu.

Algı Eke ve Alper Saldıran, 'Sil Baştan Kaynanam' adlı filmde buluştu. Yapımcılığını Vahdet Erdoğan'ın yaptığı filmin çekimleri önümüzdeki günlerde başlayacak. Ekip set öncesi okuma provalarında bir araya geldi. Provada Algı Eke'nin köpeği Benek ilgi odağı oldu. Film, iyi huylu bir gelinken, hafızasını kaybetmesiyle bir canavara dönüşen ve kaynana zulmünden kurtulmaya çalışan Ceylan ve Ünal'ın serüvenini anlatıyor.

Etiketler : Yeni gelin - kaynana filmi Algı Eke Alper Saldıran
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