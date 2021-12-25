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25 Aralık 2021 Cumartesi 09:30:00 - Güncelleme:25 Aralık 2021 Cumartesi 09:30:00

Yeni filminde medya patronu

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Halil Ergün'ün başrolünde yer aldığı 'Dedemin Gözyaşları' adlı filmin kadrosu şekillenmeye başladı. Yapıma son olarak Erkan Petekkaya dahil oldu.

Oyuncu, yapımda gazete patronunu oynayacak. İhsan Taş'ın yazıp yönettiği filmle ilgili Petekkaya, ''Yıllardır bu sektörde kol kola ilerlediğimiz gazeteci arkadaşlarımın rolüne bürünmek çok keyifliydi. Hangi işi yaparsak yapalım, insani duygularımızı ve etik değerlerimizi göz ardı etmemeliyiz'' dedi. Film 18 Mart'ta vizyona girecek.

Etiketler : erkan petekkaya ihsan taş film dedemin gözyaşları
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