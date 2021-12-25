Yeni filminde medya patronu

Oyuncu, yapımda gazete patronunu oynayacak. İhsan Taş'ın yazıp yönettiği filmle ilgili Petekkaya, ''Yıllardır bu sektörde kol kola ilerlediğimiz gazeteci arkadaşlarımın rolüne bürünmek çok keyifliydi. Hangi işi yaparsak yapalım, insani duygularımızı ve etik değerlerimizi göz ardı etmemeliyiz'' dedi. Film 18 Mart'ta vizyona girecek.

