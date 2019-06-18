18 Haziran 2019 12:36 | Salı
Yeni filme yeni imaj
Aras Bulut İynemli’nin başrol oynadığı Yedinci Koğuştaki Mucize’ filminin kadrosu tamamlandı.
Deniz Baysal, İlker Aksum, Mesut Akusta, Yurdaer Okur ve Sarp Akkaya gibi isimlerin rol aldığı ekip, ilk kez okuma provalarında bir araya geldi. Aras Bulut İynemli, canlandıracağı Memo karakteri için saçlarını kestirdi. Yapılan okuma provasına kısa saçlarıyla katılan İynemli’nin yeni imajı dikkat çekti.
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