Yeni dizi yeni imaj

TRT'de ekrana gelecek 'Cennet'in Çocukları' dizisinde başrol oynamaya hazırlanan Ayça Bingöl yeni imajıyla şaşırttı. Son halini sosyal medyadan paylaşan Bingöl yeni imajıyla ilgili "Bayağı sarışınım ve vapurda artistik pozlarla kendimi çekiyorum" dedi. Siyah saçlarına veda edip sarışın olan Bingöl'ün yeni tarzı takipçilerini ikiye böldü. Kimi Bingöl'ü beğendi kimi ise "Eski haline dön" yorumunu yaptı