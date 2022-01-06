Yeni aşk bombası

21 yaşındaki şarkıcı Aleyna Tilki ile Uzi adıyla tanınan rapçi Utku Yalçınkaya'nın yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. Geçtiğimiz haftalarda evli ve 2 çocuk babası işadamı Haldun Demirhisar ile görüntülenen genç popçu Aleyna Tilki'nin iki haftadır rapçi Uzi ile aşk yaşadığı iddia edildi. 'Magazin Masası' programında yer alan habere göre; ikili, aşklarını şimdilik kameralardan uzakta yaşamayı tercih ediyor. Tilki, temmuz ayında Twitter hesabından "Türk müzik piyasasını bence Bağcılar semti yönetiyor" mesajını paylaşmış, Uzi de "Hani keko seviyordun" cevabını vermişti. Sosyal medyada başlayan dostluğun zamanla aşka dönüştüğü iddia edildi. İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ikiliden henüz bir açıklama gelmedi.