Yemekteyiz bugün kim birinci? 21 Haziran Yemekteyiz haftanın finalinde büyük ödül kimin? sorularının yanıtları tüm izleyiciler tarafından merak ediliyor. Bu akşam ekranlara gelecek olan final bölümünde yine heyecan dorukta. Yemekteyiz'de yarışmacıların birbirlerine verdikleri puan ve Onur Büyüktopçu'nun yarışmacılara verdiği puan ile haftanın birincisi belli olacak. Yemekteyiz'de bu hafta Özge Bilici, Kübra Dirikol, Seyithan Başkan, Büşra Töre, Çağatay Bostancı yarıştı. Yemekteyiz bugün neler yaşanacak? Yemekteyiz haftanın finali hakkında merak edilenlerin haberimizin detaylarında...

YEMEKTEYİZ BUGÜN KİM BİRİNCİ?

Yemekteyiz haftanın birincisi henüz belli olmadı. Yemekteyiz haftanın birincisi açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

YEMEKTEYİZ'DE BU HAFTA KİMLER YARIŞTI?

ÖZGE BİLİCİ KİMDİR?

31 yaşında ve ev hanımı. Amasyalı olan yarışmacı, 9 yıllık evli ve bir çocuk annesi. Daha önce muhasebecilik yapan Özge Bilici, kuaförlük ve satış danışmanlığı da yapmış. Anne olduktan sonra iş hayatından çekilmiş. Kendisini tanımlarken, düşündüğünü pat diye söyleyerek özetliyor.

KÜBRA DİRİKOL KİMDİR?

20 yaşında ve Siirtli. Tıbbi laboratuvr teknikeri olan yarışmacı, şu an çalışmıyor. Kendini hırslı ve tuttuğunu koparan biri olarak anlatan Kübra hanım, ani çıkışları olduğunu söylemeden de edemiyor.

SEYİTHAN BAŞKAN KİMDİR?

42 Yaşında aşçı. 20 yıllık evli olan Seyithan Başkan'ın, 10 yaşında bir kızı var. Mesleğinin verdiği avantajlarla kendisini bu haftanın şampiyonu ilan ediyor.

BÜŞRA TÖRE KİMDİR?

27 yaşında, Erzurumlu ve ev hanımı. 3 Yıllık evli olan yarışmacının 2 yaşında bir oğlu var. Anne olana dek satış danışmanlığı yapan Büşra hanım, iş hayatından ayrıldıktan sonra en büyük hobisinin yemek yapmak olduğunu dolayısıyla da kendisini yarışmanın favorisi olarak gördüğünü söylüyor.

ÇAĞATAY BOSTANCI KİMDİR?

25 yaşında ve Çorumlu. Makine mühendisliği okuyan yarışmacı, oturduğu sitenin kafesini işletiyor. Kendisini anlatırken, herkesle anlaşan sivri noktaları olmayan biri olduğunu söylüyor.