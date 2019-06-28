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28 Haziran 2019 14:52 | Cuma

Yemekteyiz bu hafta kim birinci? Yemekteyiz 28 Haziran kazananı kim oldu?

Yemekteyiz bu hafta kim birinci? Yemekteyiz 28 Haziran kazananı kim oldu? sorularının yanıtları tüm Yemekteyiz izleyicileri tarafından araştırılıyor. Sevilen yarışma programı Yemekteyiz'de bugün final heyecanı yaşanıyor. Onur Büyüktopçu'nun eğlenceli sunumu ile izleyicisine keyifli dakikalar yaşan Yemekteyiz'de bu hafta yine birbirinden renkli yarışmacılar vardı. Yemekteyiz'in bugünkü final bölümünde yine heyecan dorukta. Yemekteyiz'de haftanın finali bu akşam yaşanacak. Yemekteyiz'de yarışmacıların birbirlerine verdikleri puan ve Onur Büyüktopçu'nun yarışmacılara verdiği puan ile haftanın birincisi belli olacak. Yemekteyiz birincisi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. İşte Yemekteyiz'in bu haftaki yarışmacıları...

Yemekteyiz bu hafta kim birinci? Yemekteyiz 28 Haziran kazananı kim oldu? soruları gündemin en çok araştırılan başlıkları arasında yer alıyor. 28 Haziran akşamı Yemekteyiz'de final heyecanı yaşanıyor. Yemekteyiz'de yarışmacıların birbirlerine verdikleri puan ve Onur Büyüktopçu'nun yarışmacılara verdiği puan ile haftanın birincisi belli olacak. Birbirinden farklı karakterde yarışmacıların yer aldığı sevilen yarışma programı Yemekteyiz'de heyecan yine dorukta. Onur Büyüktopçu'nun eğlenceli sunumu ile izleyicisine heyecanlı dakikalar yaşan Yemekteyiz'de bugün neler yaşanacak? Yemekteyiz haftanın birincisi hakkında tüm detaylar haberimizde... 

YEMEKTEYİZ BU HAFTA KİM BİRİNCİ?
Yemekteyiz bu hafta kimin birinci olduğu henüz açıklanmadı. Yemekteyiz 28 Haziran kazananı açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir. 

YEMEKTEYİZ HAFTANIN YARIŞMACILARI KİM?


HAVVA SARISOY 24 HAZİRAN YARIŞMACISI

Havva Sarısoy haftanın ilk yarışmacısı! Trabzon'lu olan Havva Sarısoy, 31 yıllık evli ve üç çocuk annesi. Hayatı boyunca hiç profesyonel iş hayatı bulunmayan Havva Sarısoy'un en büyük keyfi, yaz aylarında memleketine gidip çay, fındık toplayıp yemek yapmak

SEMRA DEMİRKOL 25 HAZİRAN YARIŞMACISI

Semra Demirkol, 48 yaşında aslen Sinoplu. İki çocuk annesi Semra Demirkol yıllarca tekstil atölyesinde çalıştıktan sonra mağaza müdürlüğü yapan Semra Hanım şu anda Müşteri Temsilcisi olarak çalışıyor. Aynı zamanda internet üzerinden yemek siparişi alıp satan Semra Demirkol, Yemekteyiz'de Salı akşamı marifetlerini göstermeye hazırlanıyor.

MUAZ YILDIRIM 26 HAZİRAN YARIŞMACISI

Muaz Yıldırım 33 yaşında Muş'lu! Hayatını animatörlük yaparak kazanan Muaz Yıldırım, 5 yıllık evli ve bir çocuk babası Üniversitede Coğrafya bölümünde okurken okulu bırakıp palyaçoluk yapmaya başlayan Muaz Yıldırım en önemli hobileri arasında yemek yapmak geliyor.

GAMZE UGAN 27 HAZİRAN YARIŞMACISI

Gamze Ugan 24 yaşında öğrenci. Yemekteyiz'de bu haftanın en genç yarışmacısı Turizm Otelcilik Mezunu olan Gamze Hanım şu anda Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik bölümünde okuyor.

AYŞEGÜL ALTINBAŞ 28 HAZİRAN YARIŞMACISI

Ayşegül Altınbaş 5. gün yarışmacısı. Takı Tasarımcısı olan Ayşegül Altınbaş, 45 yaşında ve Gaziantepli Evli ve üç çocuk annesi olan Ayşegül Altınbaş kuyumculuk ve takı tasarımı üzerine çalışıyor.

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