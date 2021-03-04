Yemek arası mızıka şov

'Bir Denizaltı Hikayesi' adlı dizide rol alan Kıvanç Tatlıtuğ, dizinin yemek molasında müzik konusundaki hünerlerini gözler önüne serdi. Oyuncu, 'Cesur Yürek' filminin unutulmaz müziğini mızıkayla çaldığı paylaşımı kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Tatlıtuğ, daha önce de set arasında mızıka çalmıştı.

