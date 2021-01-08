08 Ocak 2021 Cuma 17:47:00 - Güncelleme:09 Ocak 2021 Cumartesi 15:39:00
Yeliz Yeşilmen'e büyük şok! 'Bakıcı evimi soydu'
Yeliz Yeşilmen, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda Bodrum'daki yazlık evinin çocuklarının bakıcısı tarafından soyulduğunu iddia etti.
Çok üzgün olduğunu dile getiren Yeliz Yeşilmen, "Evime aldığım, güvendiğim, çocuklarımı emanet ettiğim kadın, evimi soyup soğana çevirip ondan sonra defolup gitmiş. Bodrumda bu kadını, bu sahtekarı görenler lütfen bana DM'den ulaşsın" dedi.
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