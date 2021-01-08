Yeliz Yeşilmen'e büyük şok! 'Bakıcı evimi soydu'

Çok üzgün olduğunu dile getiren Yeliz Yeşilmen, "Evime aldığım, güvendiğim, çocuklarımı emanet ettiğim kadın, evimi soyup soğana çevirip ondan sonra defolup gitmiş. Bodrumda bu kadını, bu sahtekarı görenler lütfen bana DM'den ulaşsın" dedi.