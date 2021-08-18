Yedinci yıla romantik kutlama

2014 yılında Murat Vardar ile nikâh masasına oturan oyuncu Başak Sayan evliliklerinde 7. yılı geride bıraktı. Sayan, sosyal medya hesabından eşiyle fotoğrafını yayınlayarak altına romantik bir yazdı. Sayan: "7 yılı geride bıraktık. Bu 7 yıla henüz 4 yaşına gelmiş 2 çocuk, biri köpek, biri kedi 2 hayvan ve sayısız mutlu an sığdırdık. İyi ki o gün o havalimanında karşılaşmışız diyorum bir kez daha. İyi ki o film anlaşmam iptal olmuş. İyi ki o uçağı kaçırıp benimkine binmek zorunda kaldın, İyi ki hayatıma girdin. Daha nice yıllara hep birlikte" paylaşımı yaptı