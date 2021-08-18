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18 Ağustos 2021 Çarşamba 12:00:00 - Güncelleme:18 Ağustos 2021 Çarşamba 12:00:00

Yedinci yıla romantik kutlama

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2014 yılında Murat Vardar ile nikâh masasına oturan oyuncu Başak Sayan evliliklerinde 7. yılı geride bıraktı. S

2014 yılında Murat Vardar ile nikâh masasına oturan oyuncu Başak Sayan evliliklerinde 7. yılı geride bıraktı. Sayan, sosyal medya hesabından eşiyle fotoğrafını yayınlayarak altına romantik bir yazdı. Sayan: "7 yılı geride bıraktık. Bu 7 yıla henüz 4 yaşına gelmiş 2 çocuk, biri köpek, biri kedi 2 hayvan ve sayısız mutlu an sığdırdık. İyi ki o gün o havalimanında karşılaşmışız diyorum bir kez daha. İyi ki o film anlaşmam iptal olmuş. İyi ki o uçağı kaçırıp benimkine binmek zorunda kaldın, İyi ki hayatıma girdin. Daha nice yıllara hep birlikte" paylaşımı yaptı

Etiketler : Murat Vardar Başak Sayan 7. yılı
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