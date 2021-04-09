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09 Nisan 2021 Cuma 12:30:00 - Güncelleme:09 Nisan 2021 Cuma 12:30:00

Yedi bin TL hesabında

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Geçen hafta kızı Hira'nın TikTok'ta 7 bin TL dolandırılmasıyla ilgili sert konuşan Demet Akalın, parayı geri aldıklarını söyledi.

Geçen hafta kızı Hira'nın TikTok'ta 7 bin TL dolandırılmasıyla ilgili sert konuşan Demet Akalın, parayı geri aldıklarını söyledi. Anne ve babalara uyarıda bulunan Akalın, "Çocukları kandırıyorlar. Çok dikkatli olun. Alınan oyunlar için şikayetlerinizi yapın, paralarınız geri geliyor" dedi.

Etiketler : demet akalın hira tiktok
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