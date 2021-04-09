Yedi bin TL hesabında

Yedi bin TL hesabında

Geçen hafta kızı Hira'nın TikTok'ta 7 bin TL dolandırılmasıyla ilgili sert konuşan Demet Akalın, parayı geri aldıklarını söyledi. Anne ve babalara uyarıda bulunan Akalın, "Çocukları kandırıyorlar. Çok dikkatli olun. Alınan oyunlar için şikayetlerinizi yapın, paralarınız geri geliyor" dedi.

