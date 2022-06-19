Yazın sahneden inmeyecek

Müzisyen Berkay, Paraf Kuruçeşme Açıkhava'da sevenleriyle bir araya geldi. Popçu, dünden bugüne kadar sevilen şarkılarını seslendirdi. Berkay'a sahnesinde dört dansçı özel koreografileriyle eşlik etti. Müzsiyen, yaklaşık üç saat sahnede kaldı. Tüm yaz ayını sahnede geçireceğini belirten Berkay, 'Benim için bu süreç çok keyifli ve yoğun geçiyor. Temmuz'un ilk haftası çıkacak olan teklim, son beş yılda çıkardığım en iyi şarkım, iddia ediyorum' dedi.