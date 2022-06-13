Yazın da ekrana gelecek

Furkan Andıç, Miray Daner ve Cengiz Bozkurt'un başrollerini paylaştığı TRT'nin sevilen dizisi 'Kara Tahta' yaz aylarında da ekrana gelecek. Edirne'de çekilen dizinin yeni sezonda da sürmesi planlanıyor. İdealist öğretmenin geçmişten gelen aşkı ve bir baba- oğul hesaplaşmasını beyazcama taşıyan dizide ayrıca Selen Uçer, Çiçek Dilligil ve Nizam Namidar da rol alıyor.