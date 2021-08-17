Yazı sahnede ve yolda geçiriyor

Yazı sahnede ve yolda geçiriyor

Şarkıcı Tan, açıkhava turnesine devam ediyor. Bayhan Prodüksiyon organizasyonuyla gerçekleşen konser serisinde popçu, Ayvalık Amfi Tiyatro sahnesindeydi. Haziran ayında başladığı konserleriyle Türkiye'yi dolaşan Tan, sezonu yollarda ve sahnede geçiriyor. Popçu, Ayvalık'ta sevilen şarkılarını seslendirerek hayranlarına müzik dolu bir gece yaşattı.