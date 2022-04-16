Yaza hızlı girecek

Hülya Avşar yeni teklisini müzikseverlerin beğenisine sunmak için gün sayıyor. Sanatçı, İstinyePark'ta mağazaları gezerek yeni sezon alışveriş yaptı. Neşeli halleriyle dikkat çeken Avşar kızı, yaza hızlı bir giriş yapacağını söyledi. Sanatçı, "29 Nisan'da yeni şarkım çıkıyor, slow bir parça. Klibini de bu hafta çektik. 2 ay sonra başka bir şarkımız daha çıkacak, o da sürpriz olsun" dedi. Sanatçı, Ramazan Bayramı'nı da Bodrum Azka Otel'de sahne alarak karşılayacak.

