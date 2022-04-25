Yaza bir dizi anlaşma

'Aşk 101' dizisinin genç oyuncularından İpek Filiz Yazıcı, yazın ekrana gelecek olan yeni bir diziyle anlaşma yaptı. Oyuncu, Fabrika Yapım'ın atv için çekeceği dizide başrol oynamaya hazırlanıyor. Yazıcı'ya yapımda Atakan Hoşgören eşlik edecek. Mayıs başında sete çıkacak olan dizi haziran ayında seyirciyle buluşacak. Dizinin yönetmen koltuğunda Murat Onbul oturacak.