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16 Haziran 2021 Çarşamba 11:30:00 - Güncelleme:16 Haziran 2021 Çarşamba 11:30:00

Yaz gününde çizme

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Burak Özçivit, Fahriye Evcen ve oğulları Karan, Zorlu'da alışveriş yaptı.

Burak Özçivit, Fahriye Evcen ve oğulları Karan, Zorlu'da alışveriş yaptı. Rol aldığı 'Kuruluş Osman' dizisinin sezon finali yapmasıyla tatile çıkan oyuncu, bu süreçte herhangi bir proje yapmayacağını açıkladı. Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in her zaman olduğu gibi aynı tonlarda kıyafet giyerek uyum yakalaması dikkatlerden kaçmadı.

Etiketler : Burak Özçivit Fahriye Evcen Karan Zorlu
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