Yaz gününde çizme

Burak Özçivit, Fahriye Evcen ve oğulları Karan, Zorlu'da alışveriş yaptı. Rol aldığı 'Kuruluş Osman' dizisinin sezon finali yapmasıyla tatile çıkan oyuncu, bu süreçte herhangi bir proje yapmayacağını açıkladı. Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in her zaman olduğu gibi aynı tonlarda kıyafet giyerek uyum yakalaması dikkatlerden kaçmadı.