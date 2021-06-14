YAZ DİZİLERİNDE BAŞARI EKİP UYUMU

'Aşk Mantık ve İntikam' adlı diziyle ekranda olmaya hazırlanan Burcu Özberk, sette her şeyin yolunda olduğundan bahsetti. Özellikle yaz dizilerinin başarılı olabilmesi için ekibin uyumlu olması gerektiğini savunan oyuncu, "Genelde bütün işler de önemli ama bu enerjisi yüksek olan işlerde bence farklı bir rol oynuyor" açıklamasını yaptı.