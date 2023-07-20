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20 Temmuz 2023 Perşembe 13:45:00 - Güncelleme:20 Temmuz 2023 Perşembe 13:45:00

Yaz boyunca sahnede

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Edis, Bursa'da hayranlarıyla buluştu.

Popçu Edis, Bursa'da hayranlarıyla buluştu. Biletleri günler öncesinde tükenen konserde popçu, izleyicilerin yoğun ilgisiyle karşılandı. Popçu, "Hep mutlusunuz, hep güzelsiniz. Bursa'daki her konserimiz şahane geçiyor, çok özlemişiz birbirimizi" diyerek hayranlarını selamladı. 2 saat boyunca sahnede kalan Edis'in şovuna dijital dekoru ve dansçıları eşlik etti. Edis birçok ildeki açık hava konserleriyle hayranlarıyla buluşmaya devam edecek.

Etiketler : popçu edis bursa
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