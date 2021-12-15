VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Farkımızı ortaya koyduk! Dünya devi açıkladı
HÜRJET'in yer testleri başlıyor
Konuşması gelen notla kesildi!
Fransa'nın tekeli kırıldı! Türkiye, Afrika ülkeleriyle aynı safta
Fatih'te can pazarı! Pencereden atladılar
46 yıllık hayali gerçekleşti
Dev projede sona gelindi!
MİT ve TSK'dan Gara'da ortak operasyon
İstikbal bayileri buluştu
Sağlık Bakanı Koca açıkladı... İşte haftalık koronavirüs vaka haritası
F-35 üzerinden AB-ABD kapışması
ABD-Çin rekabeti Türkiye'ye yaradı!
Kripto platformunda hata: Kullanıcılar Elon Musk'tan daha zengin oldu
İkinci el otomobilde akılalmaz hile!
Hong Kong'da büyük yangın! Onlarca kişi mahsur kaldı
Yerli otomobil TOGG'da yeni gelişme!
Türkiye gerilimde arabulucu olabilir
''Zehir'' operasyonunda 31 bin 343 litre sahte ve kaçak içki ele geçirildi
"Kilit ortakla iş birliği yapmaya kararlıyız"
Azerbaycan ve Ermenistan anlaştı
Marmara'da kar alarmı!
Asgari ücrete prim dopingi!
"Usulsüzlük, kayırmacılık, borç batağı"
5 ayda 4'üncü şans
15 Aralık 2021 Çarşamba 12:00:00 - Güncelleme:15 Aralık 2021 Çarşamba 12:00:00

Yayınlanmadan ismi değişti

ABONE OL

Dizilerin en çok kazanan oyuncusu Çağatay Ulusoy, ekrana geri dönmeye hazırlanıyor.

Dizilerin en çok kazanan oyuncusu Çağatay Ulusoy, ekrana geri dönmeye hazırlanıyor. Dijitale bir sinema filmi ve dizi çeken Ulusoy, 'Masumlar Apartmanı' ve 'Kırmızı Oda' adlı projenin yapımcısı OGM Pictures ile el sıkıştı. tv8'de ekrana gelecek olan 'Yalı Çapkını' adlı yapımda yer alacak olan oyuncunun projesinde değişikliğe gidildi. Dizinin adı 'Süslü Korkuluk' olarak belirlendi. Dizinin hikâyesi için hazırlıklar sürerken oyuncunun rol arkadaşı için Neslihan Atagül'e teklif götürülmüştü.

Etiketler : Yayınlanmadan ismi değişti Çağatay Ulusoy Masumlar Apartmanı Kırmızı Oda
Kerem'den sürpriz proje

Kerem'den sürpriz proje
Reyting kurbanı oldu

Reyting kurbanı oldu
2021 bana kızımı verdi

2021 bana kızımı verdi
Hafıza kaybı yaşamış

Hafıza kaybı yaşamış
Yılın son aşk bombası

Yılın son aşk bombası
Kıyafet İtalya'dan

Kıyafet İtalya'dan
Sibel Can'a doyamadılar

Sibel Can'a doyamadılar
Pakistan'da yeni anlaşma

Pakistan'da yeni anlaşma
Uyuyan devi uyandırdılar!

Uyuyan devi uyandırdılar!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER