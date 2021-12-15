Yayınlanmadan ismi değişti

Dizilerin en çok kazanan oyuncusu Çağatay Ulusoy, ekrana geri dönmeye hazırlanıyor. Dijitale bir sinema filmi ve dizi çeken Ulusoy, 'Masumlar Apartmanı' ve 'Kırmızı Oda' adlı projenin yapımcısı OGM Pictures ile el sıkıştı. tv8'de ekrana gelecek olan 'Yalı Çapkını' adlı yapımda yer alacak olan oyuncunun projesinde değişikliğe gidildi. Dizinin adı 'Süslü Korkuluk' olarak belirlendi. Dizinin hikâyesi için hazırlıklar sürerken oyuncunun rol arkadaşı için Neslihan Atagül'e teklif götürülmüştü.