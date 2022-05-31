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31 Mayıs 2022 Salı 10:30:00 - Güncelleme:31 Mayıs 2022 Salı 10:30:00

Yayında bayrak teslimi

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Miss Turkey 2016 birincisi Buse İskenderoğlu, 4 yıldır sunuculuğunu üstlendiği Cumartesi ve Pazar Sürprizi programına veda etti.

Miss Turkey 2016 birincisi Buse İskenderoğlu, 4 yıldır sunuculuğunu üstlendiği Cumartesi ve Pazar Sürprizi programına veda etti. Kariyerine yurtdışında devam etmek isteyen İskenderoğlu, yerini bir başka tescilli güzele devretti. İskenderoğlu'nun yerine Best Model Of Turkey birincisi ve oyuncu Sezgi Sena Akay geldi. İskenderoğlu, canlı yayında bayrak devir teslimi yaparak yerini Sezgi Sena Akay'a bıraktı.

Etiketler : Yayında bayrak teslimi Miss Turkey 2016 Buse İskenderoğlu
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