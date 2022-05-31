Yayında bayrak teslimi

Miss Turkey 2016 birincisi Buse İskenderoğlu, 4 yıldır sunuculuğunu üstlendiği Cumartesi ve Pazar Sürprizi programına veda etti. Kariyerine yurtdışında devam etmek isteyen İskenderoğlu, yerini bir başka tescilli güzele devretti. İskenderoğlu'nun yerine Best Model Of Turkey birincisi ve oyuncu Sezgi Sena Akay geldi. İskenderoğlu, canlı yayında bayrak devir teslimi yaparak yerini Sezgi Sena Akay'a bıraktı.