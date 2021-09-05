Yayın öncesi isim değişikliği

TRT'nin başrollerinde Engin Altan Düzyatan ve Ulaş Aslantepe'nin yer aldığı dönem dizisinin ismi 'Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı' oldu. Es Yapım'ın yapımcılığını üstlendiği ve 16 Eylül'de seyircinin karşısına çıkacak dizi Osmanlı'da bir döneme damga vuran Barbaros Hayrettin Paşa'nın hayatını anlatıyor. Dizide Engin Altan Düzyatan, Oruç Reise hayat verirken, Ulaş Tuna Astepe Hızır'ı canlandırıyor. Dizide ayrıca Yetkin Dikinciler, İshak, Caner Topçu ise İlyas karakterine hayat veriyor.