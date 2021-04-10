Yavuz Sultan Selim ertelendi

Yavuz Sultan Selim'in hayatının anlatılacağı dizide rol almaya hazırlanan Hazal Filiz Küçüķköse, projenin ertelendiğini söyledi. Zorlu'da alışveriş yaparken objektiflere yansıyan oyuncu, şimdilik gelen teklifleri değerlendirdiğini ifade etti. "Birçok senaryo okuyorum. Kendim için en iyisini seçmem lazım" diyen oyuncu, henüz içine sinen bir proje olmadığını söyledi.

