Yavuz Bingöl'den Mehmet Akif Ersoy eleştirilerine yanıt: Ne cahilliğim kaldı ne başka bir şey! Ruhunu incittiler
Akif filmi için Arapça öğrendiğini söyleyince eleştirilerin hedefi olan Yavuz Bingöl, “Mehmet Akif'in Arapça konuştuğunu sanıyormuşum, ne cahilliğim kaldı ne başka bir şey. Üstad'ın ruhunu incittiler” dedi.
Vatan şairi Mehmet Akif Ersoy’un yaşadıklarını konu alan ‘Akif’ filminin çekimleri tamamladı. Film ekibi, Yeniköy Fuat Paşa Yalısı’nda basının karşısına geçti. Daha önce Mehmet Âkif Ersoy’un Arapça vaazlar verdiği için Arapça çalıştığını açıklayan Bingöl, bu sözlerine yönelik eleştirilere yanıt verdi. Oyuncu, “Sosyal medyada işler zıvanadan çıktı. Yazıp çizdikleriyle Mehmet Âkif’in ruhunu incittiler. Yönetmenimiz camilerde, imamlar Kuran’dan bir ayet okuyup sonra Türkçe mealini aktarırlar ya cemaate, ‘Bunun gibi bir cümle Arapça konuştuğu bir sahne çekebiliriz’ deyince ben de Arapça vurguları için bir hocaya danıştım. Sanki Mehmet Âkif’in vaazlarını Arapça verdiğini, Türkçe değil de Arapça konuştuğunu sanıyormuşum, bu kadar cahilmişim gibi bir ton şey yazıp çizdiler. Bizi de, Mehmet Âkif’in günümüzde yaşayan yakınlarını da üzdüler. Ne cahilliğim kaldı ne başka bir şey. Yapılan büyük haksızlık” ifadelerini kullandı.
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