VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Varank duyurdu: Türk Antarktik Bilim Üssü'nde çalışmaları tamamladık
Azerbaycan'da askeri helikopter düştü
Darbeci Hafter kazansın diye kirli plan!
Bahçeli'den son dakika enflasyon açıklaması
ABD'nin hedefinde Türkiye mi var?
Yapılandırma için SGK'dan açıklama: Bugün son!
Salgına rağmen güçlü büyüme sürüyor
Dolar bahane dertleri Erdoğan'ı indirmek
Akdeniz'e çakılmıştı! İşte düşen F-35'in görüntüleri
Bakan Koca yeni koronavirüs vaka haritasını paylaştı
Başkan Erdoğan'ın "arabuluculuk" teklifine Ukrayna'dan cevap
Gerginlik tırmanıyor! Orduya talimat verdi
Meteoroloji'den sarı ve turuncu uyarı
Türkiye'nin NATO'ya mesajı net: Geri adım atmayacağız
"Göreceksiniz enflasyon seçim öncesi düşecek"
Bir Müslüman ülke daha kendi SİHA'sını yapıyor
İzmir'de korkutan deprem
İki milyonluk anlaşma
Pembe uğuru
5 ayda ikinci ayrılık
Zara'nın ‘Bir Gönül Sayfası'
Yavaş yavaş eriyorum
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 30 Kasım
Boy kısalığıyla birlikte diyabet gelişebilir
30 Kasım 2021 Salı 10:00:00 - Güncelleme:30 Kasım 2021 Salı 10:00:00

Yavaş yavaş eriyorum

ABONE OL

Damping sendromuna yakalanan Seren Serengil yapılan kontrollerin son durumunu canlı yayında açıkladı. Değerlerinin iyi gitmediğini söyleyen Serengil, "Ameliyat olmazsam 1 yıl içinde resmen yok olacağım" dedi.

Damping sendromuna yakalanan Seren Serengil yapılan kontrollerin son durumunu canlı yayında açıkladı. Değerlerinin iyi gitmediğini söyleyen Serengil, "Ameliyat olmazsam 1 yıl içinde resmen yok olacağım" dedi.

Geçirdiği mide küçültme ameliyatı sonrası damping sendromuna yakalanan Seren Serengil zor günler yaşamaya devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda safra kesesini aldıran Serengil, gün geçtikçe zayıfladığını söyledi. Serengil, sunucusu olduğu 'Söylemezsem Olmaz' programında sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi. Zayıflama uğruna sağlığını kaybeden Serengil, ekran başındakileri uyardı.

ÖLÜMDEN KORKMUYORUM

Serengil, "Geçirmiş olduğum bu yanlış ameliyattan dolayı organlarımda sıkıntılar çıktı. Karaciğerimi kaybetmek üzereyim. Yavaş yavaş eriyorum. 6 ayda 4,5 cm boyumdan gitmiş. Ameliyat olmazsam 1 yıl içinde resmen yok olacağım. Çok kilolu olmayanlar asla yaptırmasınlar çok kötü bir durum" dedi. Zor günler yaşadığını belirten Serengil, "44 kiloya düştüm benim ölümden korkum yok. Sendrom geçiriyorum, fenalık geçiriyorum, beynime kan gidiyor. Hayatımda hiç alkol içmedim ve siroza yakalanmak üzereyim. İlk defa çaresiz kaldım" dedi.

Etiketler : Yavaş yavaş eriyorum Seren Serengil Ameliyat Damping sendromu
Temizlikte iddialıyım

Temizlikte iddialıyım
Ortaç'ın kabusu İstanbul'da

Ortaç'ın kabusu İstanbul'da
Çocuk yasağımız vardı

Çocuk yasağımız vardı
Doğum gününü kutladı! 44 oldu

Doğum gününü kutladı! 44 oldu
Torun özlemi

Torun özlemi
Köy hayatından şehre dönüş

Köy hayatından şehre dönüş
Tatil molası

Tatil molası
Fazıl Say'lı kutlama

Fazıl Say'lı kutlama
Sahnede Şafak Sezer sürprizi

Sahnede Şafak Sezer sürprizi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER