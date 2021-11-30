Damping sendromuna yakalanan Seren Serengil yapılan kontrollerin son durumunu canlı yayında açıkladı. Değerlerinin iyi gitmediğini söyleyen Serengil, "Ameliyat olmazsam 1 yıl içinde resmen yok olacağım" dedi.

Geçirdiği mide küçültme ameliyatı sonrası damping sendromuna yakalanan Seren Serengil zor günler yaşamaya devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda safra kesesini aldıran Serengil, gün geçtikçe zayıfladığını söyledi. Serengil, sunucusu olduğu 'Söylemezsem Olmaz' programında sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi. Zayıflama uğruna sağlığını kaybeden Serengil, ekran başındakileri uyardı.

ÖLÜMDEN KORKMUYORUM

Serengil, "Geçirmiş olduğum bu yanlış ameliyattan dolayı organlarımda sıkıntılar çıktı. Karaciğerimi kaybetmek üzereyim. Yavaş yavaş eriyorum. 6 ayda 4,5 cm boyumdan gitmiş. Ameliyat olmazsam 1 yıl içinde resmen yok olacağım. Çok kilolu olmayanlar asla yaptırmasınlar çok kötü bir durum" dedi. Zor günler yaşadığını belirten Serengil, "44 kiloya düştüm benim ölümden korkum yok. Sendrom geçiriyorum, fenalık geçiriyorum, beynime kan gidiyor. Hayatımda hiç alkol içmedim ve siroza yakalanmak üzereyim. İlk defa çaresiz kaldım" dedi.

