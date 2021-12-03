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03 Aralık 2021 Cuma 12:30:00 - Güncelleme:03 Aralık 2021 Cuma 12:30:00

Yatırımlarımı çocuklarımın eğitimine yaptım

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Usta oyuncu Derya Baykal, açıklamalarda bulundu. 2. Sayfa adlı programda konuşan oyuncu, lüks harcamalardan kaçındığını söyledi. Baykal, "Ben arabaya 2.5 milyon TL veremem.

Usta oyuncu Derya Baykal, açıklamalarda bulundu. 2. Sayfa adlı programda konuşan oyuncu, lüks harcamalardan kaçındığını söyledi. Baykal, "Ben arabaya 2.5 milyon TL veremem. Yıllardır aynı aracı kullanıyorum, arıza yapmadığı sürece de değiştirmem. Kendime de gerektiği kadar harcıyorum. Neden ihtiyaç yokken gidip ayakkabı alayım. Eskimişse değişirim yoksa değişmem" dedi. Yatırımını çocuklarının eğitimine yaptığını söyleyen Baykal, "Bir gün kızımla New York'ta yürüyoruz, 'anne bu okul paralarıyla sen ne evler alırdın' dedi. 'Yok kızım bu çok önemli bir şey, biz bunu yapıyoruz onu yapmıyoruz! Her evde oturabiliriz, her yerde yaşayabiliriz ama bunu eğitime harcayarak, sizlere güzel bir gelecek sağlarız' dedim.

Etiketler : Derya Baykal New York çocuklar yatırım
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