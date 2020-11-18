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18 Kasım 2020 Çarşamba 17:29:00 - Güncelleme:20 Kasım 2020 Cuma 11:11:00

Yasemin Özilhan'dan 'ekranlara dönüş' açıklaması: 10 yıl sonra beklentim yok

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Evlendikten sonra oyunculuğu bırakan Yasemin Özilhan, Nişantaşı sokaklarında görüntülendi.

Bir eczaneden çocuklarına vitamin ilacı alan Yasemin Özilhan, "Ekranlara yeniden dönüş yapacak mısınız?" sorusuna "Oyunculuğu bırakalı 10 sene oldu. Öyle bir beklentim yok" dedi. 

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