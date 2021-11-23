Yaşarken ölmek bu olsa gerek
Şarkıcı Oğuz Yılmaz, geçtiğimiz mayıs ayında geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetmişti.
Şarkıcı Oğuz Yılmaz, geçtiğimiz mayıs ayında geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetmişti. Sanatçının eşi Aylin Yılmaz, duygusal bir mesajla acısını dile getirdi. Sosyal medya hesabından paylaşımın altına Yılmaz, "Bugün sensizliğin 6 ay 184 gün 4416 saat 264.960 dakika 15.897.600 saniyesi sensiz ve derin anılar. Seni her an düşündüğümde yüreğimde kıyamet kopar. Yaşarken ölmek bu olsa gerek. Seni çok özledim Canom" notunu düştü.