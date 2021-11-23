Şarkıcı Oğuz Yılmaz, geçtiğimiz mayıs ayında geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetmişti. Sanatçının eşi Aylin Yılmaz, duygusal bir mesajla acısını dile getirdi. Sosyal medya hesabından paylaşımın altına Yılmaz, "Bugün sensizliğin 6 ay 184 gün 4416 saat 264.960 dakika 15.897.600 saniyesi sensiz ve derin anılar. Seni her an düşündüğümde yüreğimde kıyamet kopar. Yaşarken ölmek bu olsa gerek. Seni çok özledim Canom" notunu düştü.