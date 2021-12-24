Yaşarken değer görmek güzel

Yeşilçam'ın usta ismi Cüneyt Arkın, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü aldı. Eşi Betül Hanım'ın katıldığı etkinlikte rahatsızlığı nedeniyle bulunamayan Arkın, sosyal medyadan duygularını paylaştı. Arkın, "Devletimizin verdiği 2021 Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nde Sinema alanında şahsıma verilen ödülü diğer yarım, bebeğim aldı. Sanata ve sanatçıya değer veren, onu yücelten T.C. Cumhurbaşkanlığına bu anlamlı ödül için sonsuz teşekkür ediyorum. Yaşarken bir sanatçının değerinin bilinmesi ne güzel" dedi.



