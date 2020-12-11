11 Aralık 2020 Cuma 19:30:00 - Güncelleme:12 Aralık 2020 Cumartesi 17:34:00
Yasak Elma dizisinin Yıldız'ı Eda Ece'den kürk tepkilerine yanıt: Gerçek değil
Yasak Elma dizisinde Yıldız karakterine hayat veren Eda Ece, dizide geçen bir sahnede kürk giydiği için hayvan severlerin tepkisini çekmişti.
Güzel oyuncu Eda Ece gelen tepkilerin ardından “Dizimizde kullanılan hiçbir kürk gerçek değildir" açıklamasını yaptı. Ece yaptığı bu açıklama ile iddiaları yalanlasa da bazı hayvan severler, sahte kürklerin de teşvik edici olduğunu öne oyuncuya tepki göstermeye devam etti.
- Hakan Altun ile Gonca Vuslateri'den ilk poz geldi...
- Demet Akalın açıkladı! Acun Ilıcalı'dan Okan Kurt'a gelen Survivor teklifine Hira engeli
- Futbolcu Jeremain Lens maskeyle yüzünü kapattı
- Derya Tuna'dan gelini Yasemin Şefkatli'ye yeni yıl jesti
- Mucize Doktor'un Ferda'sı Seda Bakan ve kızı Leyla'nın alışveriş keyfi
- Yasak Elma dizisinin Yıldız'ı Eda Ece'den kürk tepkilerine yanıt: Gerçek değil