Yasak Elma dizisinin Yıldız'ı Eda Ece'den kürk tepkilerine yanıt: Gerçek değil

Güzel oyuncu Eda Ece gelen tepkilerin ardından “Dizimizde kullanılan hiçbir kürk gerçek değildir" açıklamasını yaptı. Ece yaptığı bu açıklama ile iddiaları yalanlasa da bazı hayvan severler, sahte kürklerin de teşvik edici olduğunu öne oyuncuya tepki göstermeye devam etti.

