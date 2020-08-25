Yaşadığı büyük acı sonrası ilk kez konuşan Ebru Şallı: Hayata tutunmaya çalışıyorum

4 ay önce 9 yaşındaki oğlu Pars'ı kaybeden Ebru Şallı, bir mekân çıkışı sorular karşısında gözyaşlarına hakim olamadı.



Geçen nisan ayında 9 yaşındaki oğlu Pars’ı kaybeden manken Ebru Şallı eşi Uğur Akkuş ile birlikte akşam yemeği çıkışı görüntülendi. Bodrum tatilinden dönen Şallı ‘’Çocuklar, ablam ve annemle beraber keyifli bir tatil geçirdik. Burada markayla ilgili olarak görüşmelerim var. İşleri bitirdikten sonra tekrardan geri Bodrum’a döneceğiz” dedi.

Çalışmanın kendisine iyi geldiğini belirten Ebru Şallı, ‘’17 yaşımdan beri çalışıyorum. Çalışmak bana iyi geliyor’’ dedi. Zorlu süreci ailesi ve çocukları sayesinde atlattığını söyleyen Şallı, zaman zaman gözleri dolarak “Hayata tutunmaya çalışıyorum. Bu tatil bana çok iyi geldi. Ben ayakta durmak zorundayım. Benim kocaman oğlum var gözümün içine bakıyor. Ayakta durmak zorundayım. Eşim var, başka çocuklarımız da var. Herkes bana destek olsun istiyorum. Bu çok kötü bir şey bunu sadece yaşayan bilir. Allah kimsenin başına vermesi” dedi.