Yarışma sonrası destek aldım

'SurvIvor 2020' yarışmasının şampiyonu Cemal Can Canseven, programdan sonra psikolojik destek aldığını söyledi. Ceyda Düvenci'nin 'Bambaşka Sohbetler' programına konuk olan Canseven, "Adadan çıkıp normal hayatıma geldiğimde sanki hayatımdan 10 yıl sonraya gitmiş gibiydim. Önce dedim ki kendi psikolojimi doğru yürütmem lazım. Odaya kapattım kendimi, sadece ailemle görüştüm. Sosyalleşme sıkıntısı yaşadım. Bir buçuk ay psikologdan destek aldım" dedi.