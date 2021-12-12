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Yarışma programında yer alacak
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12 Aralık 2021 Pazar 18:30:00 - Güncelleme:12 Aralık 2021 Pazar 18:30:00

Yarışma programında yer alacak

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'Yasak Elma' dizisiyle yıldızı parlayan Eda Ece bir yarışma programına yer alacağını açıkladı.

'Yasak Elma' dizisiyle yıldızı parlayan Eda Ece bir yarışma programına yer alacağını açıkladı. Sosyal medya hesabından müjdeyi veren oyuncu "Pandemi daha olmadan önce Meltem hanımcım bana tüm dünyada olan şahane bir yarışma teklif etmişti. Bir sürü zaman ve olaydan sonra işte buradayız başladık'' dedi. İlk kez bir yarışma programında yer alacağını söyleyen Eda Ece detay vermekten kaçındı.

Etiketler : Yarışma programı Yasak Elma Eda Ece
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