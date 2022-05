Popçu Fettah Can, 'Nasıl Durumlar' adlı teklisini çıkardı. Şarkının klibi için kamera karşısına geçen Can, çekimlerde İsveç'te bir müzayededen satın alınan 1930'lu yıllara ait bir antika sallanan sandalye kullandı. Severek ayrılan ve sonrasında kavuşan bir çiftin hikâyesinin anlatıldığı klip, 12 saatte bir platoda çekildi. Parçayla ilgili Can, ''Bu şarkımız yarım kalan aşklara bir umut olsun'' dedi.