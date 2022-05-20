Yarım asırlık sevgi
Sanat ve cemiyet hayatının önde gelen isimleri evliliklerinin sırlarını anlattı. Gazeteci Merve Yurtyapan'ın 'Yarım Asrı Devirenler' kitabının lansmanı önceki gün gerçekleşti.
Sanat ve cemiyet hayatının önde gelen isimleri evliliklerinin sırlarını anlattı. Gazeteci Merve Yurtyapan'ın 'Yarım Asrı Devirenler' kitabının lansmanı önceki gün gerçekleşti. Kitapta ilişilerinde yarım asrı deviren Cengiz-Fatma Kurtoğlu, Cüneyt Arkın-Betül Cüreklibatur, Engin Çağlar-Filiz Vural, Güzin-Erdal Özyağcılar, Hülya Koçyiğit-Selim Soydan, Serpil-Uygur Tamur ve Tamer-Rukiye Yiğit gibi 7 çiftin öyküleri yer alıyor. Etkinliğe katılan sunucu Esra Erol, "İnsanların böyle bir işarete çok ihtiyacı var. Bu kitap bu dönem için çok iyi bir tercih" dedi.