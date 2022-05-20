Yarım asırlık sevgi

Sanat ve cemiyet hayatının önde gelen isimleri evliliklerinin sırlarını anlattı. Gazeteci Merve Yurtyapan'ın 'Yarım Asrı Devirenler' kitabının lansmanı önceki gün gerçekleşti. Kitapta ilişilerinde yarım asrı deviren Cengiz-Fatma Kurtoğlu, Cüneyt Arkın-Betül Cüreklibatur, Engin Çağlar-Filiz Vural, Güzin-Erdal Özyağcılar, Hülya Koçyiğit-Selim Soydan, Serpil-Uygur Tamur ve Tamer-Rukiye Yiğit gibi 7 çiftin öyküleri yer alıyor. Etkinliğe katılan sunucu Esra Erol, "İnsanların böyle bir işarete çok ihtiyacı var. Bu kitap bu dönem için çok iyi bir tercih" dedi.