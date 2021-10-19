'Yargı'yı reddetti

Kaan Urgancıoğlu'nun başrolünü Pınar Deniz'le paylaştığı 'Yargı' dizisinde oynaması için ilk teklifin Çağatay Ulusoy'a gittiği öğrenildi. Dijitalde 'Yeşilçam' adlı yapımda yer alan Ulusoy'un, projenin tek sezonluk olmasından dolayı teklife sıcak bakmayarak reddettiği iddia edildi. Dizide, bir olay nedeniyle yolları kesişen Ilgaz ve Ceylin'in hikayesi anlatılıyor.