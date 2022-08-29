‘Yargı'da Savcı Ilgaz bilmecesi

Pınar Deniz, Şükran Ovalı ve Uğur Arslan gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı 'Yargı' dizisi yeni sezon hazırlıklarına başladı. Ay Yapım imzalı proje ekibi önceki gün yapımcı ve yönetmenle okuma provasında bir araya geldi. Sema Ergenekon'un kaleme aldığı dizide, 'Savcı Ilgaz' karakterini canlandıran Kaan Urgancıoğlu'nun olmaması dikkat çekerken, oyuncunun yapıma veda ettiği iddialarını akıllara getirdi.