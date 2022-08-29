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29 Ağustos 2022 Pazartesi 10:30:00 - Güncelleme:29 Ağustos 2022 Pazartesi 10:30:00

‘Yargı'da Savcı Ilgaz bilmecesi

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Pınar Deniz, Şükran Ovalı ve Uğur Arslan gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı 'Yargı' dizisi yeni sezon hazırlıklarına başladı.

Pınar Deniz, Şükran Ovalı ve Uğur Arslan gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı 'Yargı' dizisi yeni sezon hazırlıklarına başladı. Ay Yapım imzalı proje ekibi önceki gün yapımcı ve yönetmenle okuma provasında bir araya geldi. Sema Ergenekon'un kaleme aldığı dizide, 'Savcı Ilgaz' karakterini canlandıran Kaan Urgancıoğlu'nun olmaması dikkat çekerken, oyuncunun yapıma veda ettiği iddialarını akıllara getirdi.

Etiketler : Savcı Ilgaz bilmecesi Pınar Deniz Şükran Ovalı
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