Yardımcı arıyor!

Kardeşlerim dizisinde rol alan Celil Nalçakan, aradığı yardımcıyı bulabilmek için harekete geçti. Fanatik Beşiktaşlı olduğu bilinen Nalçakan, iş ilanını sosyal medya hesabında paylaştı. Instagram'dan kriterlerini de sıralayan oyuncu, "Haftada 6 gün, günde 12 saat çalışacak, sigara ve içki içmeyen, Beşiktaş'ta oturan, Beşiktaşlı ve ehliyetli 35 yaş üstü yardımcı arıyorum. Aylık ücret 5500 TL'dir" açıklamasını yaptı.