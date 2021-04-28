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28 Nisan 2021 Çarşamba 10:00:00 - Güncelleme:28 Nisan 2021 Çarşamba 10:00:00

'Yaramaz Çocuklar'a jüri özel ödülü

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Ahmet Necdet Çupur'un ilk uzun metraj filmi 'Yaramaz Çocuklar', dünya prömiyerini yaptığı 52. Visions du Réel - Uluslararası Nyon Belgesel Film Festivali'nden Jüri Özel Ödülü ile döndü.

Ahmet Necdet Çupur'un ilk uzun metraj filmi 'Yaramaz Çocuklar', dünya prömiyerini yaptığı 52. Visions du Réel - Uluslararası Nyon Belgesel Film Festivali'nden Jüri Özel Ödülü ile döndü. Festival jürisi gerekçesinde 'Yaramaz Çocuklar'ın trajik bir aile içi çatışmayı, samimi ve evrensel bir şekilde anlatması sebebiyle ödüle hak kazandığını açıkladı. Filmin Türkiye prömiyeri de Mayıs ayında 40. İstanbul Film Festivali Ulusal Belgesel Yarışması'nda gerçekleştirilecek.

Etiketler : yaramaz çocuklar ödül ahmet necdet çupur
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