Yaptığı müzik tarzını anlattı

Oyuncu Demet Özdemir'le evlilik hazırlığı yapan şarkıcı Oğuzhan Koç yaptığı müziği tanımladı. 'Aşk Beni Yendi' teklisiyle dijital müzik platformlarda boy gösteren şarkıcı, "İçinde makamlar barındıran şarkılar yapmaya çalışıyorum mutlaka ama yaptığım müziğin en özü Türkçe pop müzik. Elektroniğe hiçbir zaman bulaşmadım. Daha yatkın hissettiğim akustik Türkçe pop müzik" açıklamasında bulundu.

