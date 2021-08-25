Yapımcılıkta da iddialı

Başrolünü Hande Erçel'le paylaştığı 'Sen Çal Kapımı' dizisinin çekimlerini tamamlayan Kerem Bürsin, yeni projeleri için çalışmaya başladı. Geçtiğimiz yıllarda bir yapım şirketi kuran oyuncu, yapımcı kimliğiyle yeni bir film çekmeyi düşünüyor. Altan Dönmez'in yöneteceği filmin kadrosu şimdilik belli değil.





