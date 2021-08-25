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25 Ağustos 2021 Çarşamba 17:30:00 - Güncelleme:25 Ağustos 2021 Çarşamba 17:30:00

Yapımcılıkta da iddialı

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Başrolünü Hande Erçel'le paylaştığı 'Sen Çal Kapımı' dizisinin çekimlerini tamamlayan Kerem Bürsin, yeni projeleri için çalışmaya başladı.

Başrolünü Hande Erçel'le paylaştığı 'Sen Çal Kapımı' dizisinin çekimlerini tamamlayan Kerem Bürsin, yeni projeleri için çalışmaya başladı. Geçtiğimiz yıllarda bir yapım şirketi kuran oyuncu, yapımcı kimliğiyle yeni bir film çekmeyi düşünüyor. Altan Dönmez'in yöneteceği filmin kadrosu şimdilik belli değil.


Etiketler : Hande Erçel Sen Çal Kapımı Kerem Bürsin
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