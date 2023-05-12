Yapay zeka tasarladı

Cemiyet hayatının tanınan isimleri, HuQQabaz adlı mekanın Vadistanbul AVM'deki açılışında boy gösterdi. Türkiye'de 18, yurtdışında Dubai, Erbil ve Bağdat, Amman ve Kuveyt'te toplam 6 şubeye ulaşan mekanın dizaynı yapay zeka teknolojileri kullanılarak tasarlandı. Mehmet Fevzi Yağlı ev sahipliğindeki açılışa Serap Sarı, Jülide Önengüt, Neslihan Kozanoğlu, Meral Çalışıcı ve Esra Tekkaya katıldı.