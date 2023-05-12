Yapay zeka tasarladı
Cemiyet hayatının tanınan isimleri, HuQQabaz adlı mekanın Vadistanbul AVM'deki açılışında boy gösterdi.
Cemiyet hayatının tanınan isimleri, HuQQabaz adlı mekanın Vadistanbul AVM'deki açılışında boy gösterdi. Türkiye'de 18, yurtdışında Dubai, Erbil ve Bağdat, Amman ve Kuveyt'te toplam 6 şubeye ulaşan mekanın dizaynı yapay zeka teknolojileri kullanılarak tasarlandı. Mehmet Fevzi Yağlı ev sahipliğindeki açılışa Serap Sarı, Jülide Önengüt, Neslihan Kozanoğlu, Meral Çalışıcı ve Esra Tekkaya katıldı.