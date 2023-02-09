Yanındayız Türkiye!

Kahramanmaraş'ın Pazarcık İlçesi'nde 6 Şubat günü 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki büyük deprem meydana geldi. 10 il ve 16 ülkede hissedilen depremde toplam binlerce hayatını kaybetti. Birçok ülke, Türkiye için seferber oldu. Dünyaca ünlü birçok isim de sosyal medya hesaplarından başsağlığı ve geçmiş olsun mesajları paylaştı. İşte o mesajlar...

X-Men serisinde canlandırdığı Wolverine karakteriyle akıllarda yer eden Avusturalyalı aktör Hugh Jackman, sosyal medya hesabından UNICEF'in bağış kampanyası linkini paylaştı. Jackman, "Kalbim, Türkiye ve Suriye'deki yıkıcı depremden etkilenen herkesin yanında" ifadelerini kullandı.

Boşnak asıllı Avustralyalı oyuncu ve TV programcısı Reshad Strik, Instagram hesabında yardım çağrılarında bulunarak, "Ya rabbi yardım et. Türkiye ve Suriye..." paylaşımını yaptı.

Finlandiyalı soprano ve rock solisti Tarja Turunen ise sosyal medya hesaplarında, "Dualarımız Türkiye, Suriye ve depremden etkilenen diğer bütün ülkeler için" ifadelerini kullandı.

Brezilyalı yazar Paulo Coelho, Twitter'da bir kullanıcının Türkiye'deki depremle ilgili paylaşımını alıntılayarak "EarthquakeTurkiye" (DepremTürkiye) etiketini kullandı.

ABD'li müzik grubu Testament'ın gitaristi Steve Di Giorgio, depremle ilgili bir fotoğrafın üzerine kırık kalp emojisi ekleyerek, Türkiye ve Suriye deprem etiketlerini paylaştı.

Bollywood'un ünlü yıldızlarından Alia Bhatt, Türkiye'deki deprem haberini veren bir paylaşımı alıntılayarak, "Bu yürek parçalayıcı" mesajını yazdı.

Daha önce Türkiye'de birçok kez konser veren Hollandalı grup Epica'nın solisti Simone Simons da depreme ilişkin, "Kalbim Türkiye ve Suriye için kanıyor" mesajını paylaştı.

İsveçli ünlü pop sanatçısı Zara Larsson, Instagram hesabındaki hikayesinde "The Guardian" gazetesindeki haberi alıntılayarak bağışta bulunmak isteyenler için AKUT'un linkine yer verdi.

Portekizli fado müziği sanatçısı Mariza, Instagram hesabında Türkiye'deki deprem bağış kampanyalarına dair bilgileri takipçileriyle paylaştı.

Ünlü model Bella Hadid, "Tüm vücudum titriyor. Depremden etkilenen herkes için dua ediyorum" ifadelerini kullanarak yardım kuruluşlarını paylaştı.

ABD'li ünlü model Gigi Hadid, "Türkiye ve Suriye'de depremden etkilenenler için çok üzgünüm" mesajını yayınlayarak UNICEF'e destek çağrısında bulundu.

ABD'li oyuncu Jennifer Garner, İngiltere merkezli Save The Children'ın Türkiye ve Suriye için başlattığı bağış kampanyasını paylaşırken, "Türkiye ve Suriye'deki ailelere yardım etmenin yollarını arıyorsanız, lütfen Save The Children'ın insani yardım faaliyetini dikkate alın" mesajına yer verdi.

ABD'li şarkıcı ve oyuncu Demi Lovato da Instagram'daki 145 milyon takipçisiyle depremden etkilenenlere nasıl yardım yapılacağına ilişkin bilgi veren bir içeriği paylaşarak, "Kalbim, mağdurlar ve depremden etkilenen herkesle birlikte" ifadelerini kullandı.