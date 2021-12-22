‘Yan'da buluştular

Berkay yeni teklisi 'Yan'ı müzikseverlerin beğenisine sundu. Şarkıya klipte 'Aşk Mantık İntikam' dizisinde rol alan Melisa Döngel eşlik etti. Sözü ve müziği Mert Carim'e ait olan şarkının düzenlemesini Çağrı Telkıvıran yaptı. Yönetmen koltuğunda Murat Joker'in oturduğu klipte ikili ayrılık acısını paylaştı.