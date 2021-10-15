Yan yana gelmediler

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15 Ekim 2021 Cuma 11:00:00 - Güncelleme:15 Ekim 2021 Cuma 11:00:00

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Muğla'da konser veren Demet Akalın, "Antalya'da bir teyzemize ev yapmıştım. Şimdi de bir köy okulu yaptırıyorum. Ama Gülben gibi milletten para toplayarak değil, kendi paramla yaptırıyorum" diyerek Ergen'i hedef almıştı.

Muğla'da konser veren Demet Akalın, "Antalya'da bir teyzemize ev yapmıştım. Şimdi de bir köy okulu yaptırıyorum. Ama Gülben gibi milletten para toplayarak değil, kendi paramla yaptırıyorum" diyerek Ergen'i hedef almıştı. Aralarında yardım polemiği çıkan Demet Akalın ve Gülben Ergen bir etkinlikte karşı karşıya geldi. Akalın'ın kendisiyle ilgili yaptığı açıklamalar hatırlatılan Gülben Ergen, ''Ben Demet'i arayarak, 'Şaka iki kişinin güldüğü bir şeydir' dedim. Dernek adına beni üzdü. Ama küslüğümüz söz konusu değil iyi niyetinden şüphem yok çünkü'' dedi. Gecede sahne alan Demet Akalın, "Ben şaka yapıyorum o bana destan döşedi hayatı bu kadar ciddiyete almayalım'' dedi.

Etiketler : Muğla Demet Akalın Gülben Ergen
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