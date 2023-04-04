Yalısız doğum günü

'Yalı Çapkını' dizisinde canlandırdığı Pelin karakteriyle adından söz ettiren oyuncu Buçe Buse Kahraman 27 yaşına bastı. Oyuncu, bir mekanda arkadaşlarıyla birlikte doğum gününü kutladı. Kahraman, doğum günü pastasının mumlarını dilek tutarak üfledi. Kahraman'ın partisine rol arkadaşları Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun katılmaması dikkat çekti. Kahraman, doğum gününden renkli fotoğraflarını Instagram'dan, "İyi ki doğdum, iyi ki doğdunuz hayatıma" notuyla paylaştı.