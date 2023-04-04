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04 Nisan 2023 Salı 10:00:00 - Güncelleme:04 Nisan 2023 Salı 10:00:00

Yalısız doğum günü

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Oyuncu Buçe Buse Kahraman 27 yaşına bastı.

'Yalı Çapkını' dizisinde canlandırdığı Pelin karakteriyle adından söz ettiren oyuncu Buçe Buse Kahraman 27 yaşına bastı. Oyuncu, bir mekanda arkadaşlarıyla birlikte doğum gününü kutladı. Kahraman, doğum günü pastasının mumlarını dilek tutarak üfledi. Kahraman'ın partisine rol arkadaşları Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun katılmaması dikkat çekti. Kahraman, doğum gününden renkli fotoğraflarını Instagram'dan, "İyi ki doğdum, iyi ki doğdunuz hayatıma" notuyla paylaştı.

Etiketler : buçe buse kahraman yalı çapkını oyuncu doğum günü

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