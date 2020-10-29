29 Ekim 2020 Perşembe 17:31:00 - Güncelleme:30 Ekim 2020 Cuma 07:18:00
Yalın dileğini dile getirdi...
Yalın önceki akşam Instagram'dan canlı yayın yaptı.
Samsung markasının sponsorluğuyla düzenlenen konserde konuşan şarkıcı Yalın, ‘’ En kısa zamanda içinden geçtiğimiz bu süreci hep birlikte sağlıkla atlatmayı ve yüz yüze bir arada olmayı diliyorum” diyerek sevilen şarkılarını gitarıyla okudu.
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