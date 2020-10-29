Yalın dileğini dile getirdi...

Samsung markasının sponsorluğuyla düzenlenen konserde konuşan şarkıcı Yalın, ‘’ En kısa zamanda içinden geçtiğimiz bu süreci hep birlikte sağlıkla atlatmayı ve yüz yüze bir arada olmayı diliyorum” diyerek sevilen şarkılarını gitarıyla okudu.